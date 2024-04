Elezioni Europee, Giuseppe Antoci candidato con il M5S:”Il voto è nominativo, chiedo ai siciliani di stare dalla mia parte”

In campo con il M5S per difendere legalità, diritto al lavoro, dignità di Sicilia e Sardegna, come territori centrali e cruciali nei delicati equilibri politici ed economici del Mediterraneo, sostenendo il loro sviluppo.

Questo in sintesi il programma politico di Giuseppe Antoci, ex presidente del Parco dei Nebrodi e fautore di quel protocollo che entrato a far parte del codice antimafia nel 2017 ha bloccato l’accesso della criminalità organizzata a terreni statali e fondi europei destinati all’agricoltura per milioni di euro, facendolo diventare bersaglio e costringendolo ad una vita blindata. Ecco la nostra intervista.