Santo Stefano di Camastra: la Nigithor Stefanese volley al primo posto nel proprio raggruppamento

La Nigithor Stefanese volley contro ogni avversità conquista una importante vittoria che le consente di finire al primo posto nel proprio raggruppamento al termine della stagione regolare.

Il roster arancio nero è stato costretto a giocare senza pubblico in un Palaceramica deserto per decisione del giudice sportivo, sanzione comminata in relazione alla gara vinta 3-2 in quel di Capo D’Orlando.

Con tutto ciò, il sestetto guidato da Lucio Tomasella ha giocato un’ottima gara non lasciando scampo agli avversari. Sugli scudi la solita Parshyna top scorer con 13 punti a referto, e la inedita coppia centrale Di Gangi – Todorova autori in coppia di ben 17 punti.

Superato il primo gradino, il sestetto stefanese avrà sulla sua strada altri ostacoli da superare, prima di pregustare un ritorno nel campionato di B/2. Infatti, pur vincendo il proprio raggruppamento non ha acquisito il diritto del salto di categoria diretto, ma si dovranno disputare delle gare di play off per ottenere il pass nella serie superiore.

E il primo ostacolo si presenta abbastanza insidioso, in quanto domenica arriverà al Palaceramica, fortunatamente di nuovo a porte aperte, la corazzata Erice, imbattuta nella regular season, con un solo set perso e vincitrice della coppa Sicilia.

Si tratta di una gara che sulla carta appare proibitiva, ma l’esperta Ciccia Parisi e compagne dispongono dei mezzi necessari per contrastare il passo alla corazzata Erice, per questo motivo servirà la migliore Nigithor della stagione per compiere il colpaccio.

Ed in questo particolare momento della stagione serve anche il supporto di tutta la comunità stefanese, per aiutare la squadra arancio nera a provare a fare l’impresa e continuare in questo sogno!!!