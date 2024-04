Santa Lucia del Mela: L’Associazione Antiche Torri racconta la storia di Federico II, domenica sera la premiazione del contest fotografico – Video

Conoscere la storia di Federico II, denominato lo “stupur mundi” per la sua grande personalità che nella sua epoca ha polarizzato l’attenzione degli storici e del popolo, lui che grazie alla sua cultura fondò a Napoli la prima università statale del mondo occidentale.

Una storia ricca di argomenti che l’associazione Antiche Torri di Santa Lucia del Mela sta raccontando ai ragazzi del territorio con laboratori didattici e artistici, contest fotografici, letture e rappresentazioni varie, con la presenza dei falchi, grande passione di Federico II, e la realizzazione, da parte delle socie dell’associaione Antiche Torri, degli abiti d’epoca con tanto di corona e di calotta di stoffa decorata con finte lamine d’oro, piastrine di smalto e pietre preziose usata dalla moglie Costanza D’Altavilla.

Un progetto affascinante, patrocinato dal comune di Santa Lucia del Mela, luogo in cui Federico II ha trascorso vari periodo della sua vita.

In chusura della prima parte del progetto, domenica 14 aprile alle ore 18:00 nell’aula consiliare del comune, si svolgerà la premiazione del contest fotografico denominato “Quadri medievali viventi” in cui i grandi protagonisti sono stati i ragazzi del centro di seconda accoglienza ospiti al Castello del comune tirrenico.

Poi i riflettori saranno puntati nel periodo estivo con i cortei storici dedicati a grandi e piccini.