Policlinico di Messina: dal 18 al 24 Aprile “Open Week” sulla Salute della Donna con visite gratuite e consulenze

Anche l’AOU G. Martino di Messina aderisce all’Open Week sulla Salute della Donna promossa dalla Fondazione Onda che si volgerà dal 18 al 24 Aprile.

In occasione della Giornata nazionale della Salute della Donna, che si celebra il 22 aprile, Fondazione Onda ETS organizza dal 18 al 24 aprile la nona edizione dell'(H) Open Week con l’obiettivo di promuovere l’informazione, la prevenzione e la cura al femminile.

In particolare presso l’AOU G. Martino sono previste cinque giornate dedicate a screening gratuiti e riguardano le unità di geriatria, psichiatria, endocrinologia, diabetologia e biochimica clinica.

Il 18 Aprile il tema è la “Fragilità Senile della Donna e Supporto ai Caregivers”; presso l’ UOSD di Geriatria, in sinergia con la UOC di Psichiatria, padiglione B (entrata B1 piano 0) sarà possibile effettuare visite e consulenze gratuite nel pomeriggio dalle 14 alle 18. Sono previste un massimo di 16 prestazioni ed è necessario prenotare telefonando al numero 0902213946 dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 14.

Il 19 Aprile, presso l’UOC di Ginecologia e Ostetricia, Pad NI piano 0, verranno effettuate visite specialistiche per l’ovaio policistico in età giovanile. L’iniziativa si svolge al mattino dalle 8 alle 14. Previste 15 visite, per prenotare chiamare al numero 0902213508.

Il 20 Aprile, sempre al padiglione B, saranno effettuate al mattino, dalle 9 alle 13, visite per osteoporosi (UOSD Geriatria). Per prenotare il numero di riferimento è 0902213705 dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 14; sono previste un totale di 20 visite, se ritenuto utile verrà eseguito approfondimento diagnostico strumentale.

Il 23 Aprile uno slot con 10 appuntamenti è dedicato alle visite diabetologiche e nutrizionali in gravidanza. Gli specialisti dell’UOS di Diabetologia saranno al Padiglione B (piano zero), nel pomeriggio dalle 16 alle 18. Per prenotare chiamare lo 0902213560 lunedì e giovedì dalle 15 alle 18.

Sempre in tale giornata, presso l’UOC di Endocrinologia (padiglione H, piano IV) dalle 15 alle 16 è stato organizzato un incontro informativo su “Nutrizione e Tireopatie in Gravidanza” e, a seguire (dalle 16 alle 18), saranno effettuate un massimo di 20 visite sempre in materia di nutrizione e tireopatie in gravidanza. Per prenotare il proprio posto chiamare 0902213560 lunedì e giovedì dalle 15 alle 18.

Il 24 Aprile dalle 9 alle 13 l’UOSD di Biochimica Clinica offre un focus specifico dedicato alle donne con una diagnosi già definita di fibromialgia che, in tale occasione, avranno la possibilità di eseguire un test integrato biochimico di alterazioni della permeabilità intestinale presso i laboratori di biochimica clinica al quarto piano del padiglione G (ingresso G1). Previsto un numero massimo di 16 test; per prenotare chiamare allo 0902213389 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.

Tutte le attività previste si svolgeranno in sinergia con il Servizio Sociale Aziendale che fornirà informazioni preziose anche rispetto alle attività di supporto rese ogni giorno all’interno dei reparti e nei percorsi assistenziali ospedale-territorio.

Sono oltre 260 le strutture del network Bollino Rosa che hanno aderito all’iniziativa e offriranno gratuitamente servizi clinici, diagnostici e informativi (in presenza e a distanza) nelle aree specialistiche di cardiologia, colonproctologia, dermatologia, diabetologia, dietologia e nutrizione, endocrinologia e malattie del metabolismo, ginecologia e ostetricia, medicina della riproduzione, neurologia, oncologia ginecologica, oncologia medica, pneumologia, psichiatria, reumatologia, senologia, urologia e nell’ambito dei percorsi dedicati alla violenza sulla donna.

«Giunta ormai alla sua nona edizione, l'(H) Open week sulla salute della donna sottolinea nuovamente quanto sia fondamentale continuare ad occuparsi della salute femminile come valore in sé e come valore sociale, invitandoci ad agire sempre più concretamente», commenta Francesca Merzagora, Presidente Fondazione Onda ETS. «Fondazione Onda ETS rinnova il suo impegno nei confronti della salute della donna: una causa che sentiamo nostra da quando l’allora Ministro della Salute Beatrice Lorenzin istituì la giornata dedicata alla salute femminile e da lì sempre onorata. Gli Ospedali del network Bollino Rosa aderenti all’iniziativa offrono una settimana di servizi gratuiti come visite, consulenze telefoniche, eventi e colloqui a distanza, info point e distribuzione di materiale informativo per avvicinare la popolazione femminile a diagnosi sempre più precoci e a percorsi di cura personalizzati».

Sul sito www.bollinirosa.it tutti i servizi offerti con indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione. Sarà quindi possibile selezionare la regione e la provincia di interesse per visualizzare l’elenco degli ospedali aderenti e consultare i servizi offerti.

Fondazione Onda ETS dal 2007 attribuisce agli ospedali che erogano servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie femminili il riconoscimento del Bollino Rosa. Il network, composto da 361 ospedali dislocati sul territorio nazionale, sostiene Fondazione Onda ETS nel promuovere, anche all’interno degli ospedali, un approccio “di genere” nella definizione e nella programmazione strategica dei servizi clinico-assistenziali, indispensabile per garantire il diritto alla salute non solo delle donne ma anche degli uomini.

Sul sito www.bollinirosa.it è possibile avere maggiori info e:

Consultare le schede degli ospedali premiati e i relativi servizi, utilizzando un motore di ricerca indicizzato per regione, provincia e area specialistica. Pubblicare un commento sui servizi premiati in base all’esperienza personale.

Conoscere le iniziative realizzate da Fondazione Onda ETS in collaborazione con gli ospedali Bollino Rosa.

L’iniziativa è realizzata con il contributo incondizionato di Astellas Pharma, Gedeon Richter, Prodeco Pharma e Theramex, con il sostegno di Profumerie eb® di Esselunga e con il patrocinio di Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica – ADI, Associazione Ostetrici Ginecologi Ospedalieri Italiani – AOGOI, A.P.S. Senonetwork Italia, Società Italiana di Chirurgia Colo-Rettale – SICCR, Società Italiana di Diabetologia – SID, Società Italiana di Dermatologia medica, chirurgica, estetica e di Malattie Sessualmente Trasmesse – SIDeMaST, Società Italiana di Endocrinologia – SIE, Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia – SIGO, Società Italiana dell’Ipertensione Arteriosa – SIIA, Società Italiana di Neuropsicofarmacologia – SINPF, Società Italiana di Nutrizione Umana – SINU, Società Italiana di Pneumologia / Italian Respiratory Society – SIP-IRS, Società Italiana di Psichiatria – SIP, Società Italiana per la Prevenzione Cardiovascolare – SIPREC.

