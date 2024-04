San Salvatore di Fitalia, furto di rame al cimitero. Un atto vile e meschino

L’ennesimo furto di rame nei cimiteri della provincia di Messina. Questa volta a farne le spese circa 20 tra cappelle gentilizie e tombe del cimitero di San Salvatore di Fitalia.

Tombe profanate da ignoti, che sono entrati in azione, probabilmente di notte, per portare via il prezioso metallo. Neanche i defunti meritano rispetto, evidentemente.

“Un atto da vigliacchi che non merita alcun commento se non la più sincera e ferma condanna.” Scrive il sindaco Pizzolante.

Si spera che i responsabili possano essere rintracciati e fermati il prima possibile.