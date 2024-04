Capo d’Orlando, presentazione del libro “Gente di un altro ero” di Lucio Catania. Il 12 aprile in biblioteca

“Gente di un altro ero” è la raccolta di nove racconti di Luciano Catania che verrà presentata venerdì 12 aprile, alle ore 18.00, a Capo d’Orlando, presso la Biblioteca comunale.

Della raccolta fanno parte “Ero un moderato”, vincitore del premio “Dacia Maraini” di Calascibetta, “Ero una pessima persona” vincitore del premio “Letteratura Piemonte”, edizione 2023 (la motivazione recita: “La struttura della narrazione è lineare e perciò più che piacevole alla lettura, il preambolo porta allo sviluppo che sfocia in un finale con un twist ottimamente tratteggiato”) e “Era attraente”, secondo classificato al concorso “Letteratura d’amore” di Torino, edizione 2024 (per la giuria “Racconto un po’ surreale, dove la protagonista sembra vivere in una bolla, distaccata dalla realtà. La storia gioca ed insiste sulla distorta e caricatura percezione della propria immagine da parte della protagonista, spinta al limite della paranoia”).

Ad introdurre la giornata sarà la segretaria generale del comune di Capo d’Orlando, Carmen Caliò, seguiranno i saluti istituzionali, mentre a presentare il libro sarà Carlo Sapone, responsabile della Biblioteca comunale del comune orlandino. Luigi Ialuna, giornalista, dialogherà con l’Autore; Emanuele Frisenda leggerà brani tratti dal libro.

Luciano Catania è nato a Mistretta, cinquantanove anni fa, è giornalista pubblicista, segretario generale del Comune di Enna ed attualmente presidente dell’organismo straordinario di liquidazione di Taormina.

I protagonisti dei nove racconti sono persone comuni con le loro piccole storie da raccontare: il moderato che tenta la scalata politica, il tirchio innamorato, l’ignorante tuttologo, il razzista ed omofobo con molti amici neri e gay, lo sfigato, il distratto cronico, l’irreprensibile burocrate che per amore potrebbe deviare dalla giusta strada, la sessantenne seducente, il pigro.

Stereotipi che vanno a pezzi, ironia, humor freddo e stile diretto. In questa raccolta di racconti c’è la realtà di diversi personaggi, fatta di ossessioni e di debolezze, raccontata con divertita simpatia. “Amo tutti i personaggi di questo libro – dichiara l’Autore – ognuno di loro ha sicuramente elementi di meschinità o di grettezza ma li ho disegnati con animo benevolo e tollerante.

Si tratta di uomini e donne che potrebbero, in qualche modo e per qualche ragione, somigliare a qualcuno che conosciamo o, forse, anche a noi stessi”. Il libro, pubblicato da Multiverso Edizioni, è distribuito anche attraverso le più conosciute librerie on line. “Nessuno dei racconti è autobiografico – chiude Catania – ma in ognuno di essi c’è qualche spunto preso dalla vita vissuta, da persone che ho conosciuto o semplicemente incrociato”.