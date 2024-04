Capo d’Orlando – “Il cantico della gioia”, presentato il libro del Prof. Pier Franco Spaticchia – VIDEO

Nell’accogliente salone della chiesa “Cristo Re” di Capo d’Orlando si è tenuta una serata densa di emozioni e riflessioni, dedicata alla presentazione dell’ultimo lavoro letterario del Prof. Pier Franco Spaticchia, intitolato “Il cantico della gioia” un testo di teologia mistica. L’evento ha visto una partecipazione numerosa e attenta, segno dell’interesse crescente per tematiche di profonda attualità spirituale e comunitaria.

Il volume, che si propone come un faro di luce nella ricerca personale e collettiva della gioia, è stato introdotto con le parole toccanti di monsignor Guglielmo Giombanco, Vescovo della diocesi di Patti, autore della prefazione. Monsignor Giombanco ha sottolineato come la gioia non sia un’esperienza da definire in termini limitati, ma un orizzonte vasto e inclusivo, un “vortice dell’esistenza” dove la vita si mostra in tutto il suo valore positivo, meritevole di essere pienamente vissuta e capace di aprire le porte alla speranza.

Il Prof. Spaticchia, invita i credenti a una testimonianza cristiana più autentica. Il suo lavoro è un appello vibrante per una Chiesa del Terzo Millennio capace di valorizzare i carismi individuali e promuovere una pastorale dell’unità.

Alla serata hanno partecipato figure di spicco della comunità religiosa e civile, tra cui il sindaco di Capo d’Orlando, Franco Ingrillì, il parroco della parrocchia “Maria Santissima di Portosalvo” di Capo d’Orlando, don Nello Triscari don Benedetto Lupica, Vicario Foraneo del Vicariato di Capo d’Orlando e parroco della comunità orlandina di “Sant’Antonio”, Fra Felice, della fraternità “In Spirito e verità” e Nicola Arrigo, direttore dell’Ufficio Comunicazioni Sociali della diocesi di Patti.

La presentazione di “Il Cantico della gioia” a Capo d’Orlando si conferma così non solo come un momento di alta valenza culturale e spirituale ma anche come un punto di incontro e dialogo aperto a tutti coloro che, nel cuore della società contemporanea, cercano percorsi di senso, speranza e autentica gioia.

Maria Vitale