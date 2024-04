Frane, a Cesarò sarà messa in sicurezza l’area a valle di Rocca Giannina: aggiudicato l’appalto

Aggiudicata la gara d’appalto per la messa in sicurezza dell’area a valle della Rocca Giannina, a sud dell’abitato di Cesarò, indetta dalla struttura per il contrasto al dissesto idrogeologico guidata dal presidente della Regione Siciliana Renato Schifani.

Ad eseguire i lavori, sulla base delle procedure effettuate dagli uffici diretti da Salvatore Lizzio, sarà la Cpc srl di Genova, in virtù di un ribasso pari al 33,1 per cento e per un importo complessivo di poco inferiore a 1,7 milioni di euro.

A breve potranno partire i lavori che porranno rimedio ad una situazione di costante pericolo per quel versante del comune nebroideo, che raggiunse l’apice nel 2018, quando alcuni massi si staccarono dalla parete rocciosa. Un episodio che costrinse l’amministrazione comunale a ordinare lo sgombero delle abitazioni in un sito che ha una classificazione di pericolo e di rischio tra le più alte, P3 ed R4.

Le soluzioni tecniche previste dal progetto consistono nel preliminare decespugliamento del costone e nel disgaggio dei massi in equilibrio precario. Si procederà quindi con il rafforzamento corticale con rete a doppia torsione rinforzata con funi ed ancoraggi e con la chiodatura di elementi instabili, oltre alla collocazione di barriere paramassi.

L’intervento, oltre ad assicurare la piena fruibilità di un’area nevralgica a valle del castello, consentirà di ripristinare la piena funzionalità di un tratto della strada statale 120, arteria viaria nevralgica per il collegamento del comprensorio con Messina e Catania, che sarà dotata dei più moderni standard di sicurezza.