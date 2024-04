Santo Stefano di Camastra: domani a Palazzo Trabia evento formativo su ruolo dell’informazione nella società complessa. Relatore il giornalista Alessio Ribaudo

Evento formativo sul “ruolo dell’informazione nella società complessa”, organizzato dall’associazione New Agorà – Centro Studi internazionale della filosofia della complessità, con sede a Patti e il club Soroptimist Club Nebrodi, con il Patrocinio del Comune di Santo Stefano di Camastra. Il convegno si svolgerà nei locali di Palazzo Trabia a Santo Stefano di Camastra, venerdì aprile dalle ore 16:30.

Relatore d’eccezione, il giornalista Alessio Ribaudo cronista del Corriere della Sera, autore di libri, podcast e, spesso, ospite della trasmissione “Mi manda RaiTre.”

Alessio Ribaudo, giornalista d’inchiesta si è occupato e si occupa di mafie, illegalità, sicurezza stradale, sostenibilità ambientale, ruolo della Rete e dei social nell’informazione, ed editoria in generale, ottenendo prestigiosi riconoscimenti come il Premio Pio La Torre, il Premio Nino Caponnetto, il Premio Salvatore Carnevale e il Premio Magna Grecia.

Il tema, Il ruolo dell’informazione nella società complessa, è stato scelto per la centralità della funzione che il giornalismo, le notizie e la diffusione delle stesse, ricoprono all’interno delle relazioni umane, sociali, economiche, politiche e culturali in un contesto intriso sempre più di media, di social-network ma anche di fake news. L’evento è stato pensato per rispondere ai bisogni formativi di conoscenza e di confronto dettati dalla complessità del nostro tempo e dalla pluralità delle informazioni in cui ci troviamo immersi, sempre più social e contrassegnato dalla necessità di maturare un pensiero critico per orientarsi e poter così esercitare l’autonomia di giudizio e offrire, inoltre, un’esperienza di dialogo tra l’uditorio e il giornalista.

L’evento formativo é patrocinato anche dall’Ordine dei Giornalisti di Sicilia, e darà diritto all’acquisizione di due crediti formativi ai giornalisti che vi prenderanno parte.