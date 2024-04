Nuovo scuolabus per l’unione dei Comuni Paesi dei Nebrodi. Soddisfatto il sindaco Giuseppe Pizzolante

“Abbiamo fatto – scrive Pizzolante – un lavoro serrato, in cui il gruppo ha fatto la differenza. D’altronde, è questo lo scopo dell’Unione: compattarsi per un bene comune.

L’unione si è infatti dotata di un nuovo scuolabus (per un importo di oltre 80 mila euro) da 32 posti, che verrà utilizzato a San Salvatore di Fitalia e che proprio oggi ha iniziato il suo servizio per i bambini.