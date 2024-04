Furti di rame, ladri in azione nel cimitero di Galati Mamertino

In questi giorni si è registrato un importante furto di rame nel cimitero di Galati Mamertino. Un’autentica razzia di vasi e pluviali, ma anche altri oggetti portati via dai ladri.

L’appello per arginare questo fenomeno è quello di segnalare immediatamente persone e movimenti sospetti al numero di emergenza 112 della centrale dei carabinieri.

Sono in via di quantificazione i danni per i prelievi di grondaie e parti in rame ma pare che il bottino supererebbe il migliaio di euro (al mercato nero) anche se maggiore è il danno immateriale che colpisce l’animo ed il sentimento di chi si è visto sfregiare un luogo considerato sacro dove si conserva e si commemora il proprio defunto.

Il colpo sarebbe stato probabilmente eseguito di sera se non di notte. I ladri sono andati a colpo sicuro, probabilmente dopo avere effettuato un precedente sopralluogo.

L’appello quindi è quello di segnalare persone e movimenti sospetti al numero di emergenza 112. L’allarme corre anche sui social network.