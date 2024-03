Torna l’ora legale: ecco quando spostare le lancette avanti di un’ora

Stop, dunque, all’ora solare, ma potrebbe essere l’ultima volta, visto che non è da escludere che l’Unione europea possa nei prossimi mesi emanare una direttiva – più volte rimandata – per abolire l’ora legale in tutti i Paesi.

Al netto di qualsiasi discussione politica dunque questo weekend cambia di nuovo orario, con le giornate che già da domani sera si “allungheranno” visto che potremo godere di un’ora di sole in più. Il tramonto domani in Sicilia sarà intorno alle 19:20.