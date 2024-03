Serie B Interregionale: En plain delle squadre messinesi

En plain delle squadre messinese, lontano dale mura amiche, nel turno infrasettimanale nel girone “Play-in silver sud” del campionato di “Serie B interregionale”.

La Basket School Messina vince a Marigliano per 63-55, con 21 punti di Di Dio e 16 di Janic, la squadra di Pippo Sidoti affianca al primo posto in classifica, a quota 14, la Scandone Avellino battuta dalla Svincolati Milazzo 64-43, sugli scudi per la squadra del Capo Manfrè con 19 punti.

La NextCasa Barcellona Basket 4.0, inanella la terza vittoria consecutiva, e si impone al Palalosito di Corato 78-72 con un super Manu Fernandez autore di 24 punti. La squadra del longano dimostra grande solidità e forma, brava a reagire con disinvoltura anche all’assalto finale dei pugliesi e a non sbagliare i tiri liberi decisivi con Indelicato.

In classifica Barcellona rimane alle porte dei play off in compagnia della Svincolati Milazzo e della corazzata Siaz Piazza Armerina, quest’ultima ha vinto a Lucera 90-71 con 24 punti di Laganà e 22 di Giampieri.

Si ritornerà in campo il 7 aprile con Barcellona che ospiterà, la prima in classifica, Scandone Avellino con l’obbiettivo di affiancarla in vetta.

L’altra prima della classe, la Basket School Messina, ospiterà la Sveva Lucera; chiuderanno la 6^ giornata Svincolati Milazzo – Basket Corato e Siaz Piazza Armerina Promobasket Marigliano.