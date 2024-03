Milazzo: In ricordo del libraio Paolo Filoramo

Il 22 aprile 2024 alle ore 17:00, presso Palazzo D’Amico a Milazzo, si svolgerà la premiazione della 1^ edizione del concorso letterario di poesia “Paolo Filoramo”. Concorso, istituito dall’associazione giovanile “La Fenice” città di Milazzo, patrocinato da Antenna del Mediterraneo, Radio Milazzo e dal comune di Milazzo.

L’evento sarà presentato da Marco Spada e vedrà la presenza delle autorità cittadine e la partecipazione dei 10 finalisti per la sezione in lingua italiana e 5 finalisti per la sezione in lingua siciliana.

Il concorso, indetto nel mese di ottobre 2023, ha visto la partecipazione degli studenti delle varie scuole cittadine sia medie che superiori, ma anche alcuni partecipanti provenienti dalle città limitrofe.

Oltre agli studenti finalisti, saranno presenti per un riconoscimento speciale anche i rispettivi presidi ai quali verrà consegnato un riconoscimento.