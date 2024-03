E’ iniziata ieri la 6a edizione della Sicily Football Cup, il torneo di calcio giovanile più importante del Sud Italia, che fino a domenica vedrà impegnate oltre 160 squadre, dagli under 9 agli under 17 in provincia di Messina. Da Sant’Agata di Militello alla città dello Stretto, mini atleti di 10 nazioni si sfideranno all’insegna dello sport e dell’amicizia. Capo d’Orlando presente con le strutture del Tartarughino e del Ciccino Micale.