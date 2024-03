Patti: incidente sul viadotto Montagnareale della A/20

Un incidente stradale autonomo si è verificato questa mattina sul viadotto Montagnareale della A/20 Messina-Palermo, direzione Messina. Il bilancio è di quattro feriti.

Per cause in corso di accertamento un’auto, in procinto di abbordare la curva pericolosa del viadotto, in territorio di Patti, che è contrassegnata infatti da numerosi cartelli segnaletici, è sbandata ed è finita contro il guard-rail.

Il bilancio è di quattro feriti non gravi, trasportati con ambulanze del 118 al pronto soccorso dell’ospedale “Barone Romeo” di Patti.

Sul posto è intervenuta la polizia stradale di Sant’Agata Militello, agli ordini del comandante Massimiliano Fiasconaro, che procederà ai rilievi del caso.