Messina: #Machitelofafare e la campagna di sensibilizzazione di Messina Servizi BeneComune

Abbandonare i rifiuti per strada è un reato penale punibile con multe molto salate. Il Sindaco Federico Basile non intende rimanere fermo a guardare il comportamento irrispettoso di alcuni cittadini che, nonostante le telecamere trappola, continuano a conferire i rifiuti per strada.

La polizia municipale, ha dichiarato Basile, “giornalmente è impegnata a scovare gli incivili per sanzionarli ma anche, per far capire loro che tenere pulita la città è un dovere di tutti”. La presentazione della campagna di comunicazione #Machitelofafare ideata e voluta da Messina Servizi, partirà venerdì 29 marzo sia sui social della partecipata che sui canali del Comune; a tal proposito, il sindaco Basile, ha affermato che “è stata pensata per sensibilizzare i cittadini a non abbandonare i rifiuti per strada; è inaccettabile che la città debba investire soldi e forza lavoro per contrastare atti di inciviltà e di irresponsabilità di cittadini, che non vogliono adeguarsi al rispetto delle regole, fondamentali per una società civile”.

Mariagrazia Interdonato Presidente di Messina Servizi BeneComune, ha espresso “grande soddisfazione per il fatto che, il mese di febbraio, ha segnato il record per quanto riguarda la raccolta differenziata, il 58% un punto in più rispetto al precedente record che si era registrato nel mese di aprile 2023”. Ciò significa, ha proseguito la Interdonato, “che ci sono state 300 tonnellate di indifferenziato in meno, con un risparmio di circa 120 mila euro”. Basta poco per raggiungere la soglia del 65% obiettivo, ha proseguito Mariagrazia Interdonato, “che Messina, città virtuosa si è dato ed intende raggiungere grazie anche a diversi progetti che sono in fase di attuazione”. Per raggiungerlo, fondamentale è la collaborazione dei cittadini.

A conclusione del suo intervento, Mariagrazia Interdonato “ha voluto lanciare un appello a tutti i cittadini affinché, a ridosso delle vacanze di Pasqua e Pasquetta, pur divertendosi e stando in compagnia di amici e conoscenti e utilizzando gli spazi verdi presenti nella città, bisogna prestare attenzione a mantenere pulita la nostra città”.

Il primo claim della campagna #Machitelofafare vede testimonial il sindaco Federico Basile e la Presidente di Messina Servizi Mariagrazia Interdonato. Settimanalmente, il claim verrà cambiato coinvolgendo comuni cittadini, esponenti del mondo dell’associazionismo e anche rappresentanti della stampa.