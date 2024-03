Capo d’Orlando: l’Orlandina batte Salerno e conferma il primato

Una gara complicata, sofferta, ma alla fine vinta. Un’immensa Infodrive Orlandina Basket vince una partita intensa e combattuta fino alla fine, contro un’ottima Salerno.

Con un quarto periodo giocato alla grande, tutto cuore e grinta, i paladini hanno la meglio sulla LDR Power Salerno per 83-79. Decisivo nel finale Mentonelli, ma grande prestazione di tutta la squadra con Jasaitis e Marini sugli scudi. Paladini che rimangono al primo posto in classifica, in coabitazione con Molfetta.

Marini infila i primi 7 punti dell’Orlandina, che parte subito forte costringendo Salerno al timeout dopo 6’ sul 9-2. I campani però si destano dal torpore e due triple dell’ex Mei chiudono sul -1, 16-15 al termine del primo quarto.

Un 2+1 di Favali apre il secondo periodo ma Chaves e Favaretto danno il primo vantaggio agli ospiti. Caridà ha la mano calda dalla lunga distanza, ma Salerno risponde colpo su colpo. Si procede sul filo dell’equilibrio ed è 35 pari alla pausa lunga.

Si riparte e Jasaitis aggiusta la mira: 7 punti in fila per il 42-38, ma l’altro ex della gara, Uchenna Anim risponde presente e con una schiacciata tonante riporta il match in parità. Gli ospiti allungano fino al +4, ma una tripla fuori tempo massimo di Manisi accende il pubblico di casa: Gatti la pareggia con una bomba e Mentonelli firma prima il sorpasso e poi la tripla che vale il 57-54 alla penultima sirena.

Ultimo quarto con la tensione che si taglia con un coltello: ancora Mei è letale con una “bomba” con fallo, che vale l’ennesimo vantaggio campano. E’ Moltrasio a rompere gli equilibri con la tripla del 66-63 a 5’ dalla fine: poi la giocata della partita, se non dell’anno: schiacciata poderosa allo scadere dei 24” di Marini, che subisce anche fallo: 71-67 a 3’ dalla fine. . Ani segna la tripla del -1, ma a togliere le castagne dal fuoco ci pensa Mentonelli, prima da tre punti e poi con il contropiede del 78-72 che chiude virtualmente la gara. Alla fine è festa grande per l’Orlandina e i suoi tifosi, che ieri hanno risposto presente all’appello della società.