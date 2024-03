Rometta: Tutti contro il bullismo.

Si è svolto nella Sala Consiliare del Comune di Rometta Marea “Aula della Memoria” l’evento “Noi Diciamo No!! Siamo… UNITI CONTRO IL BULLISMO” alla presenza del Sindaco Avv. Nicola Merlino e del Vicesindaco Dott. Nino Cirino sempre molto vicini alle tematiche che promuovono la legaità.

L’evento, promosso dal Club Soroptimist Spadafora Gallo-Niceto, è stato caratterizzato da un’importante partecipazione di pubblico formato dagli studenti della Scuola Media di Rometta, dai loro professori guidati dalla Dirigente Scolastico Professoressa Emilia Arena, dalla rappresentanza dei Carabinieri della Stazione di Rometta, dalla Madrina del Club Arch. Elena La Spada, da amiche ed amici del Club Spadafora Gallo-Niceto, dalla cittadinanza di Rometta, dai rappresentanti delle associazioni del territorio, che non hanno voluto fare mancare il loro supporto a questa occasione di fare rete contro il Bullismo.

L’incontro ha visto la partecipazione di relatori di alto livello: Padre Fabio Cattafi, Parroco della Parrocchia Sant’Antonio di Padova e S. Maria Assunta di Rometta, il Capitano Andrea Maria Ortolani, Comandante della Compagnia Carabinieri di Milazzo, la psicologa dott. Lidia Milazzo.

I Relatori hanno esaminato le cause e le manifestazioni del bullismo, le gravi conseguenze sul benessere delle vittime coinvolte, sottolineando l’importanza di riconoscere e affrontare tempestivamente il fenomeno, suggerendo approcci preventivi e interventi utili a promuovere un ambiente positivo e il sostegno reciproco.

Gli studenti, molto sensibili alla tematica, hanno dialogato con i relatori esponendo spontaneamente domande e riflessioni con numerosi interventi dimostrando che i loro insegnanti hanno creato in loro una preparazione di base e favorito consapevolezza e maturità dimostrate anche nei suggerimenti e nelle possibili soluzioni che i ragazzi hanno proposto per contrastare il “bullo” e le sue ritorsioni.

Padre Fabio, nel ricordare le parole di Papa Francesco, Il bullismo “è molto grave e distrugge la vita, ogni uomo, ogni donna, ogni ragazzo, ogni ragazza ha il dovere di essere autentico e il diritto di essere rispettato”, ha ricordato che bisogna vigilare e parlare così da instaurare una rete tra il Club, le associazioni del territorio, l’amministrazione comunale, la scuola, le Forze dell’ordine e l’oratorio.

A questo invito ha dato risposta la Presidente Giovanna Maio che ha ricordato quanto le socie del Club Spadafora Gallo-Niceto siano da tempo attente a queste problematiche ed alle loro evoluzioni ed ha ribadito l’impegno del Club a farsi anche in futuro promotore di iniziative volte a costruire reti virtuose a beneficio della collettività, secondo le linee di orientamento del Soroptimist.