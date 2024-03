Miss Reginetta Over: Il 21 aprile la 9^ selezione. Ecco le vincitrici del mese di marzo.

Belle, simpatiche ed eleganti sono le partecipanti del concorso nazionale Miss Reginetta d’Italia Over, ideato dalla New Meta Event del Patron Alessio Forgetta, che ogni anno animano le piazze, i locali, le discoteche e i teatri d’Italia con le selezioni organizzate dai talent regionali.

In Sicilia Orientale già otto gli eventi che hanno visto protagoniste tante donne dinamiche, vogliose di divertirsi e di sfidare la passerella, sempre con un pizzico di emozione.

Tre le categorie previste dal concorso; la categoria Junior da 30 ai 40 anni, la categoria Lady dai 41 ai 50 anni e la categoria Senior dai 51 ai 60 anni.

Molte partecipanti, spinte dai figli e dai mariti, si mettono in gioco per la prima volta sotto gli occhi attenti del pubblico e delle giurie, molte invece ritornano sul tappeto rosso per provare vecchie senzazioni che mai dimenticheranno.

Nell’ultima selezione, svoltasi a Milazzo, a staccare il biglietto per la finale regionale sono state per la categoria Junior, con il titolo abbinato alla New Sat di Olivarella, Alessandra Bucca di Milazzo, impegnata nel lavoro e mamma, con l’hobby della palestra; Antonella Sciliberto di Barcellona Pozzo di Gotto che ama andare in piscine e gestisce un centro estetico, anche lei mamma di due figli. Per la categoria Lady Paola Mortelliti di Messina, che di professione fa la parrucchiera e come hobby si diletta nello yoga e nelle danze orientali; mentre per la categoria Senior a conquistare il titolo è stata Maria Viola di Messina, mamma e nonna dinamica che ama fare Zumba.

Il 21 aprile, nel teatro Giovanni Paolo II di Olivarella, si svolgerà la 9^ selezione di Miss Reginetta d’Italia Over, per ammirare altre affascinanti donne siciliane che si stanno iscrivendo sul sito www.missreginettaover.it o chiamando in segreteria al 339 8254709.