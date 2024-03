Barcellona Pozzo di Gotto: La NextCasa punta dritta ai play-off. Domani sera giocherà a Corato.

Terza vittoria su quattro partire nei play-in silver per la NextCasa Barcellona che con 10 punti in classifica, in compagnia di Piazza Armerina, Milazzo e Corato, si colloca a due punti dalla zona play-off occupata al momento dalla Scandone Avellino con 14 punti e dalla Basket School Messina con 12.

Il risultato finale contro la Sveva Lucera è stato di 82-76 al termine di una prova corale e davanti a circa 1000 infaticabili tifosi.

Per inseguire il sogno play-off bisogna alzare la voce già dal turno infrasettimanale di giovedì sera a Corato, squadra giovane e già battura al Palallberti.