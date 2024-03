Tusa: la magia del territorio e la suggestione della “Passione”

Pomeriggio di suggestioni ed emozioni a Tusa, dove ha avuto luogo la rappresentazione vivente della passione di Gesù Cristo, organizzata dalla Parrocchia Maria Santissima Assunta con la collaborazione ed il patrocinio del comune di Tusa.

La rappresentazione ha impegnato per diversi giorni nelle prove decine di giovani e meno giovani che hanno partecipato con entusiasmo mettendo il massimo del loro impegno per ben figurare e manifestare con il proprio sacrificio l’attaccamento a certi valori.

Il successo della rappresentazione è stato agevolato anche dalla bellezza dei luoghi che ben si sono prestati a svolgere il ruolo di set naturale per le varie ambientazioni scenografiche. A cominciare dal laghetto artificiale alla periferia dell’abitato di Tusa centro, utilizzato per la scena del battesimo di Gesù e per il miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci.

Il percorso comprendeva un passaggio anche nella zona dello splendido belvedere di Tusa, dove in coincidenza con un bellissimo tramonto è stata rappresentata la risurrezione di Lazzaro. Proseguendo le altre scene come quella della cacciata dei mercanti dal tempio, della lavanda dei piedi, dell’arresto nel giardino dei Getsemani, del processo a Gesù, della sua condanna, della flagellazione, ambientate nella piazza antistante la Chiesa Madre di Tusa e nei dintorni della stessa, efficacemente adattati per lo scopo.

Il lungo percorso della Passione di Gesù, si è snodato lungo tutto l’abitato di Tusa, per concludersi, dopo aver toccato anche la Chiesa di San Pietro, il Convento delle sorelle minori di San Francesco, nella naturale location del monumento, probabilmente unico nel suo genere del “Calvario”, una costruzione a forma di cuore, adagiata sul fianco di una collinetta con il Golgota e le tre croci posizionate sulla cima.

Qui ha avuto luogo l’epilogo della rappresentazione con la toccante scena della crocifissione che ha suscitato forti emozioni in tutti i presenti. Brividi in tutti i presenti nelle scene realizzate presso il bellissimo “Calvario” recentemente restaurato e consolidato unitamente alla riqualificazione delle aree circostanti. L’amministrazione si è detta orgogliosa di aver contribuito alla realizzazione dell’evento.

(Foto dalla pagina Facebook della parrocchia Maria Santissima Assunta)