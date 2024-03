Capo d’Orlando: presentato il libro di Marzia Latino “La mia vita in Ferrari”

Coraggio e determinazione sono stati i temi dominanti della presentazione del libro di Marzia Latino “La mia vita in Ferrari”, che si è tenuto sabato 23 marzo, alle ore 17,00 nelle accoglienti sale del Laboratorio Orlando Contemporaneo a Capo d’Orlando.

La narrazione di Marzia, una dinamica educatrice proveniente da San Marco d’Alunzio, si dipana attraverso le pagine del libro come un viaggio straordinario di passione e forza. Attraverso le sue esperienze, Marzia si erge a simbolo di tenacia e amore, proponendo la sua vita come un esempio di come gli ostacoli, sia mentali che fisici, possano essere superati.

Attraverso l’allegoria della sua sedia a rotelle trasformata in una Ferrari, Marzia sfida le percezioni convenzionali dei limiti umani, lanciando un potente messaggio di speranza.

L’evento di presentazione è stato reso ancora più memorabile grazie alla partecipazione della Casa Editrice Rise & Press di Rocca di Capri Leone con il giovane editore Antonio Parlato e il Direttore Editoriale Sonny Foschino. La loro partecipazione ha confermato l’impegno della Casa Editrice Rise & Press nel dare voce a narrazioni autentiche e significative, capaci di ispirare e promuovere la consapevolezza sociale, storie di coraggio e determinazione come quella di Marzia.

MARIA VITALE