San Salvatore di Fitalia – Un successo la Via Crucis Vivente! Appuntamento al 2025 – VIDEO

Dopo il successo dell’anno scorso è tornata a San Salvatore di Fitalia la rappresentazione della Via Crucis vivente. Migliaia di pellegrini si sono riversati per le vie del centro nebroideo in occasione della domenica delle palme per assistere alla suggestiva rievocazione della passione e morte di Gesù Cristo, tratta dal Vangelo secondo Marco e interpretata nel rito della Chiesa con immagini dinamiche. A sfilare per le vie insieme a i pellegrini, circa 200 figuranti con adulti e bambini.

L’iniziativa è stata realizzata grazie a Sergio Catania che insieme a don Placido e alla Parrocchia SS. Salvatore e S. Maria è riuscito a reclutare “gli attori” per la rappresentazione. Un vero e proprio bagno di folla ha invaso le vie del paese, per la soddisfazione del sindaco Giuseppe Pizzolante e di tutta l’Amministrazione Comunale

Per le vie del paese sono stati rappresentati i momenti più importanti della passione di Cristo, magnificamente interpretati dal bravo Rosario Sava. Tra gli altri interpreti: Marta Sava nel ruolo di Maria e Timmy Vilardo nel ruolo di Pilato.

Il culmine è stato raggiunto in località San Leonardo con la suggestiva scena della Crocefissione e Resurrezione.

Curata molto bene la messa in scena della manifestazione che è stata seguita da un pubblico numeroso che è stato magnificamente gestito dall’organizzazione. Un piccolo Comune con poco più di 1000 abitanti, ma sicuramente con un grande cuore, un forte spirito di comunità che si manifesta soprattutto nei momenti che contano.

Ci sono storie che non si fermano mai, che pulsano come un cuore antico, che coinvolgono le persone e le stringono intorno ad un unico appuntamento atteso, desiderato, voluto. Una di queste storie a San Salvatore è stata ed è la Via Crucis Vivente. Appuntamento al 2025.