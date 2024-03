Palermo, crolla un’intera palazzina nel centro storico

Si tratta di uno stabile a due piani fortunatamente da tempo disabitato in via del Macello. Il crollo non ha causato vittime anche se molti danni e parecchi disagi. La palazzina ormai in stato di abbandono ha generato un forte boato, successivamente lo schianto dei detriti. A venire giù i muri del prospetto con le macerie che si sono riversate sulla strada.

Fortunatamente nessuno si trovava nei dintorni nel momento del crollo.

Il cedimento ha comunque causato disagi nella zona dato che i vigili del fuoco, arrivati intorno alle 18:30, hanno lavorato per rimuovere i detriti. Necessaria la chiusura della carreggiata al traffico per consentire le operazioni in sicurezza.

La strada è stata transennata ed è stato disposto il divieto di utilizzo dell’edificio vicino alla struttura in dissesto. L’intervento si è concluso intorno alle 23.

Articolo di Elena Scaffidi