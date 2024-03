Incidente sulla A18 Messina-Catania, ferito un bambino di 10 anni

Un bambino di appena 10 anni è rimasto gravemente ferito a seguito di un incidente verificatosi sulla A18 Messina-Catania, nel tratto compreso tra Fiumefreddo e Giarre, in direzione del capoluogo etneo. È avvenuto ieri pomeriggio.

Il piccolo viaggiava a bordo dell’auto insieme alla madre e al fratello: stavano tornando a casa dopo una partita di calcetto giocata a Messina. L’auto, per cause ancora in corso di accertamento, ha sbandato, finendo prima contro il guard-rail e poi contro un muro di contenimento. Tutti e tre gli occupanti sono rimasti feriti.

Sul posto sono intervenuti la polizia stradale ed i soccorritori del 118, che hanno subito chiamato l’elisoccorso per il piccolo di 10 anni, che ha riportato la frattura del femore ed è stato trasportato al Policlinico di Catania. Il fratello maggiore ha riportato solo lievi escoriazioni. La madre, sotto choc, non ricorda l’accaduto: non si esclude che possa aver avuto un malore.