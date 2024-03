Settimana Santa a San Marco d’Alunzio, la particolare festa del Crocifisso e dei Babbaluti – VIDEO

La processione del Santissimo Crocifisso, portata in spalla dai 33 penitenti incappucciati e cioè i Babbaluti, non è stato e non è il prologo della Settimana Santa a San Marco d’Alunzio; seppur ieri, ultimo venerdì di marzo, a due giorni di distanza dalla Domenica delle Palme, nel giorno della processione, si avvertiva nell’aria quanto si materializzerà soprattutto il Venerdì Santo. Dopo la Santa Messa celebrata nella Chiesa dell’Aracoeli, il Santissimo Crocifisso, che è custodito nella stessa chiesa, è stato portato in spalla dai babbaluti ed ha fatto il giro del paese. E’ stato un momento di grande emozione, in un paese dove si fondono fede, storia e cultura, arricchito dai grifoni che, con le loro grandi ali, solcavano il cielo.