Si svolgerà questa sera, a partire dalle ore 21.00, a Patti la Via Crucis vivente, a cura dei giovani della parrocchia di San Nicola di Bari. La regia è stata affidata ad Antonio Orlando e a Tiziana Milici.

Il percorso inizierà da piazza San Nicola e si snoderà attraverso via Verdi, via Regina Elena, piazza Marconi, via XX Settembre, per concludersi nella scalina di piazza XXV Aprile.