Giornata che potrebbe essere decisiva, la 4a del Play-in Gold, che vede l’Orlandina affrontare in trasferta la Virtus Molfetta. In caso di vittoria i Biancoazzurri potrebbero mettere una seria ipoteca sui primi due posti, utili per continuare il sogno promozione. Ma Molfetta sarà avversario ostico: palla a due al PalaPoli alle 20 di domenica 24 marzo.