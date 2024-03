Serie B Interregionale: Barcellona Basket 4.0 – Pall. Lucera si gioca alle ore 17:00

Dopo la convincente vittoria a Marigliano, per 80-72, la Next Casa Barcellona ritorna al Palalberti per ospitare la Sveva Pall. Lucera reduce da due vittorie consecutice contro la Basket School Messina e la Svincolati Milazzo.

La partita, valevole per la 4^ giornata dei play-in silver, è stata anticipata alle ore 17:00, di domenica, su richiesta della squadra pugliese.

La Next Casa, con 8 punti, continua a cullare il sogno di classificarsi tra le prime due posizioni per giocarsi i play off, consapevole che il distacco è di soli due punti, ma la classifica offre uno scenario che fa sperare tutte al raggiungimento di questo prestigioso traguardo, visto che ben 7 squadre sono tra i 10 e i 6 punti della Sveva Pall. Lucera.

Sarà un’ltra entusismante partita che richiamerà al Palalberti il pubblico delle grandi occasioni pronto a sostenere i giallorossi che sono coscienti dell’importanza della posta in palio.