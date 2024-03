Sant’Agata Militello, mette a segno due furti in meno di 24 ore. Fermato giovane tunisino

Agenti del Commissariato di P. S. di Sant’Agata di Militello lo scorso 20 marzo sono stati allertati su linea di emergenza, poiché un cittadino extracomunitario aveva appena perpetrato un furto in un supermercato del centro.

L’intervento tempestivo degli agenti ha consentito di raccogliere chiari elementi indiziari a carico di un giovane tunisino.

E’ stato verificato che – approfittando di un momento di distrazione dell’operatore addetto alle casse – il presunto autore del furto avrebbe forzato un cassetto e prelevato una somma di denaro ammontante a circa 400 euro.

Una volta rintracciato dagli agenti, è stato sottoposto a perquisizione e il maltolto è stato debitamente restituito al titolare dell’esercizio commerciale.

Negli Uffici del Commissariato l’uomo è stato altresì riconosciuto come presunto autore di un altro furto, con strappo, avvenuto nella serata del 19 marzo. Anche in ragione di tali fatti, dopo gli adempimenti di rito, il giovane tunisino – su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Patti – è stato tradotto al carcere di Gazzi in attesa dell’udienza di convalida.