Messina: Elly Schlein segretaria del PD, “Il Ponte sullo Stretto” un’opera anacronistica e dannosa” – Il video

Nonostante il giorno lavorativo e l’orario le 12, ad accogliere la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein, oggi a Messina, tantissime persone, militanti e semplici cittadini tutti convinti dell’inutilità della realizzazione del Ponte sullo Stretto. “Un’opera anacronistica e dannosa”, sono state le parole con le quali la Schlein ha esordito; “un progetto voluto solo da Matteo Salvini che non ha tenuto conto delle relazioni presentate da diversi tecnici che hanno evidenziato il fatto che nessuna prova, riferita al vento e agli eventi sismici, sia stata fatta”.

Arrivare in fretta alla realizzazione dell’opera, ha proseguito la segretaria del PD, “serve solo per fini elettorali”. Il Ponte sullo Stretto ha affermato Elly Schlein, “toglie risorse ai cittadini della Sicilia e della Calabria, nessuno dei due Governatori, ha speso una parola per smentirlo e difendere gli interessi dei propri concittadini”. Sicilia e Calabria, ha sostenuto la segretaria del PD, “hanno bisogno di investimenti per migliorare la mobilità subito e, non tra 15 o 20 anni”.