Elezioni Europee, Giuseppe Conte annuncia la candidatura dell’ex presidente del Parco Nebrodi Giuseppe Antoci

Il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte ha presentato ieri sera con in una diretta social il candidato alle europee come capolista nella circoscrizione Isole Giuseppe Antoci, ex presidente del Parco dei Nebrodi e attuale presidente onorario della fondazione Caponnetto.

“La nostra comunità si rafforza, – ha detto Conte durante la diretta facebook seguita e poi ricondivisa da migliaia di persone – si rafforza la nostra battaglia contro le mafie. Appoggiate la nostra battaglia e noi non vi deluderemo”.

Conte ha sottolineato l’importanza del Protocollo Antoci quale strumento per impedire che i fondi europei possano cadere nelle mani della criminalità organizzata.

“C’è un momento in cui bisogna scendere in campo” ha detto Antoci durante la diretta “Me lo hanno chiesto in questi anni tanti giovani, per scuole, università, tante persone. Ma scendere in campo bisogna farlo nel momento giusto e con le persone giuste. Io sono assolutamente convinto che la scelta di entrare a far parte di questa squadra, dove si incarna fortemente i valori della lotta alla mafia, della lotta alla corruzione, della tutela dell’ambiente sia un passo importante, ma anche necessario per poter ritagliarsi un pezzetto di responsabilità. E il movimento 5Stelle ha incarnato questi valori.”