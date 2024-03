Olivarella: Settimana Santa

Con la Celebrazione delle Palme. sabato 23 e domenica 24 marzo, inizia la settimana Santa nella Parrocchia S. Maria Immacolata e Sacro Cuore di Gesù di Olivarella.

Giovedì 28 marzo alle ore 22:00 ci sarà la Celebrazione del Triduo Pasquale con la Veglia; mentre venerdì 29 marzo alle ore 18:30 la Celebrazione della Passione del Signore e alle ore 21:30 la Via Crucis per le vie di Olivarella, in questo caso Padre Stefano Messina ci tiene a sottolineare che si svolgerà all’esterno solo se il tempo lo permette.

Sabato 30 marzo dalle ore 23:00 la cittadinaza è invitata a partecipare alla Veglia Pasquale e la domenica di Pasqua gli appuntamenti con la Santa Messa saranno tre; alle ore 9:30 nella Chiesa di Corriolo e alle ore 11:30 e 18:00 nella Parrocchia.