Capo d’Orlando – Perdita alla condotta idrica a Scafa, disagi per i cittadini. Intervento urgente per ripararla

Intervento urgente di riparazione alla Condotta Idrica e al cedimento stradale a Scafa Bassa, nel comune di Capo d’Orlando, a seguito di una grave perdita alla condotta idrica rilevata nei pressi dell’olificio Monastra, che ha provocato un significativo cedimento della strada nella zona.

Il disagio ha pregiudicato l’alimentazione dei serbatoi idrici per tutta la contrada Scafa, oltre a causare un cedimento della strada, mettendo a rischio la sicurezza dei cittadini e dei veicoli in transito. E’ stata presa pertanto la decisione di chiudere temporaneamente la strada nei pressi del Capriccio e lungo la salita del 16%, per prevenire ulteriori incidenti e garantire la sicurezza di tutti.

Su indicazione dell’architetto Lo Cicero e del geometra Sanfilippo dell’Ufficio Tecnico Comunale intervenuti sul posto insieme all’assessore Galipó, la ditta Edil Pintagro, ha iniziato i lavori di riparazione, con l’obiettivo di minimizzare i disagi e ripristinare le normali condizioni di sicurezza e servizio nel più breve tempo possibile.

“Invitiamo i residenti e i viaggiatori a prestare la massima attenzione alle segnalazioni e alle deviazioni temporanee messe in atto, e a evitare l’area interessata per facilitare le operazioni di riparazione e garantire la sicurezza di tutti.