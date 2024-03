Santa Lucia del Mela: Massimo Zampini ospite allo Juventus Official Fan Club Gaetano Scirea

Lo Juventus Official Fan Club Gaetano Scirea di Santa Lucia del Mela festeggia, in questo 2024, 40 anni di attività e per l’occasione sta organizzando una serie di eventi che coinvolgeranno non solo i tifosi bianconeri, ma tutti gli appassionati del pallone.

Lo storico presidente Benedetto Merulla è riuscito in questi anni a far parlare del club e dei suoi soci, presenti durante le partite della Juventus in varie parti d’Europa con la storica bandiera che spesso è stata inquadrata dalle telecamere che seguono le partite promuovendo la città di Santa Lucia del Mela e il club stesso.

“Sono molto contento di questo prestigioso traguardo, ha dichiarato Benedetto Merulla, quando mi sono tesserato al club avevo soltanto 11 anni, e ammiravo i presidenti che oggi purtroppo non ci sono più come Sergio Burrascano e Melo Genovese, siamo cresciuti e abbiamo ospitato nella nostra città grandi giocatori e dirigenti bianconeri come Paolo Rossi, Stefano Tacconi, Totò Schillaci, Claudio Marchisio, David Trezeguet per citarne qualcuno e il sogno sarebbe di portare nel nostro comune Marcello Lippi e Michel Platini.”

Nell’ambito dei festeggiamenti domani, venerdì 22 marzo alle ore 18:30 al palazzo ex carcere borbonico in piazza Milite Ignoto, ci sarà la presentazione del libro del giornalista Massimo Zampini dal titolo “Juventus un’ossessione italiana” che dialogherà con il direttore di 24Live.it Giuseppe Puliafito, con il direttore di 98zero.com Benedetto Merulla e con Francesco Anania di Antenna del Mediterraneo.

Il noto giornalista, volto dei programmi sportivi del biscione, è un avvocato e opinionista televisivo. Tra i fondatori di Juventibus.com, ha pubblicato diversi libri dedicati alla Juventus. Tra i titoli ricordiamo “Il gol di Muntari”.

Sarà una serata a tinte bianconere, ma che saranno intervallate anche di rossonerazzurro vista la presenza degli opinionisti; alla fine si farà un’analisi serie e costruttiva del momento calcistico italiano e non solo.