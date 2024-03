Milazzo: Continuano le selezioni del concorso Miss Reginetta d’Italia, prossima selezione il 14 aprile 2024 – Video/interviste

Altre cinque Miss siciliane si aggiungono al plotone delle finaliste regionali del concorso Miss Reginetta d’Italia dopo la nona selezione che si è svolta a Milazzo in un meraviglioso clima di festa e amicizia.

Evento, presentato da Francesco Anania, e che si è distinto anche per la qualità degli ospiti: il cantautore Antonio Cannistrà, le cantanti Noemi Torre e il duo Annalisa Siracusa e Gabriella Bisignano e la scuola di Ballo “Alma ritmo” diretta da Anna Pagano esperta in balli sociali e danze storiche.

La più votata della serata è stata, con il titolo “Good Bakery Terme Vigliatore” la furnarese Chiara Offrè di 15 anni, che sta maturando una buona esperienza sulle passerelle di Miss Reginetta d’Italia con il sogno nel cassetto di diventare una brava attrice di teatro.

Le altre Miss che hanno staccato il biglietto per la finale regionale asono le messinesi Emanuela Russo con il titolo “Fiori e piante Dianthus Milazzo”, Sara Miduri con il titolo “Pino Secoti Scala Torregrotta” e Maria Sole Venuti con il titolo “Autonoleggi Gitto” e da Mascalucia Irene Turrisi con il titolo Supermercati Sigma Marilù.

Durante la serata è stato eletto anche il “Super Papà 2024” che è stato il messinese Alessandro Mazzù.

Adesso riflettori puntati sulla 10^ selezione che si svolgerà il 14 aprile al Teatro dell’Oratorio Giovanni Paolo II di Olivarella, le iscrizioni gratuite sono aperte al 339 8254709, le partecipanti concorreranno anche per il titolo “Miss Olivarella” e Miss Mascotte” con tanti premi messi in palio dagli sponsor.