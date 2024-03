A20 – Grave incidente nella Galleria Tindari, due mezzi coinvolti: ferita una donna

Un altro incidente sulla A20, in direzione Palermo, si è verificato questo pomeriggio nella Galleria Tindari. Due i mezzi coinvolti: una jeep e un mezzo della manutenzione autostradale, con a bordo diversi cartelloni di segnaletica stradale.

Per cause ancora in corso di accertamento i due mezzi si sono scontrati: ad avere la peggio una donna alla guida della jeep, rimasta ferita e trasportata all’ospedale di Patti. Illesi i tre operai che si trovavano sul camioncino.

L’incidente ha ovviamente causato disagi e traffico: intervenuti sul posto personale ANAS e la Polizia Stradale di Barcellona Pozzo di Gotto.