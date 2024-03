San Piero Patti: convegno sull’emergenza suidi, problemi e soluzioni

L’amministrazione comunale di San Piero Patti ha organizzato per sabato 23 marzo 2024 un incontro dal titolo “Suidi: un territorio in emergenza. Problemi e soluzioni” con l’obiettivo di favorire il confronto e la ricerca di soluzioni su una delle tematiche più urgenti che riguardano il nostro territorio.

Infatti la proliferazione e diffusione di questa tipologia di suini selvatici, ormai da tempo,

sta arrecando gravi danni ai fondi agricoli e mettendo a repentaglio anche l’incolumità dei

residenti, soprattutto in aree rurali e di montagna.

Purtroppo ad oggi non è stata ancora trovata una soluzione efficace che possa garantire sicurezza sul territorio. Per questo motivo l’amministrazione sampietrina, guidata dal sindaco Cinzia Marchello, ha deciso di promuovere un momento di confronto sull’importante tematica.

L’incontro, che si svolgerà nel salone del Convento dei Carmelitani a partire dalle ore 10.30,

vedrà la partecipazione di referenti dell’amministrazione regionale, amministratori comunali, rappresentanti del settore agricolo e dei produttori locali.

In particolare, dopo gli indirizzi di saluto del sindaco Marchello e del presidente del consiglio comunale Maria Pia Germanà, sono previsti gli interventi programmati del Dirigente del Servizio per il territorio di Messina del Dipartimento regionale per lo Sviluppo rurale Giovanni Dell’Acqua, dell’Ispettore ripartimentale delle Foreste di Messina e Commissario dell’Ente Parco dei Nebrodi Giovanni Cavallaro e del medico veterinario dell’ASP 5 di Messina Daniela Martino.

A moderare l’incontro sarà il segretario regionale R.E.A. Cosimo Giannetto, L’incontro

vedrà inoltre la partecipazione dei sindaci del comprensorio, degli amministratori locali e di

rappresentanti delle organizzatori di produttori agricoli.