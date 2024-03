Patti: “Patti per la Sicilia” si è federata con “Sud chiama Nord”

Anche Patti è protagonista nel progetto a difesa della libertà lanciato da Sud chiama Nord e dal suo leader onorevole Cateno De Luca.

Nell’ambito del tesseramento 2023 -2024, il comitato “Patti per la Sicilia” ha visto il riconoscimento dello status di associazione federata a “Sud chiama Nord” e l’assemblea degli iscritti ha indicato Achille Fortunato quale coordinatore cittadino del movimento.

Nel coordinamento sono stati cooptati Enzo Natoli, Luca Musmeci, Salvo Borrello, Nuccio Di Santo, Antonio Napoli e Nunzio Milici.

La volontà di strutturare “Sud chiama Nord” a Patti nasce dell’esigenza di offrire alla città una vera esperienza civica che non sia subalterna ad un sistema politico che ha collocato Patti ai margini della – già di per se insufficiente – programmazione regionale.

“Patti merita altro, Patti va difesa, Patti deve essere amata.”

Il progetto civico ed inclusivo di “Sud chiama Nord” vuole consentire che in ogni palazzo municipale possa operare quella buona amministrazione di cui Cateno De Luca è l’esempio. In tale ottica il movimento “Sud chiama Nord” è aperto a chiunque, in maniera fattiva e propositiva, voglia dare il proprio contributo.

Solo con una buona amministrazione – comprovata dai fatti concreti e non da effimeri annunci – una comunità può rivendicare il proprio legittimo ruolo che per la nostra Città non può essere quella di essere destinataria di misere mancette.

La comunità di Patti con la propria dignità – pur provata da anni di tradimenti della speranza riposta nei nostri Amministratori – saprà rispondere alla chiamata di Sud chiama Nord partecipando al progetto di costruire una classe dirigente della quale ogni cittadino potrà essere orgoglioso.