Mirto, strada provinciale 155: ancora abbandono di rifiuti, nonostante le denunce

Un malcostume che continua ad interessare la strada provinciale 155, la vecchia via di collegamento tra Rocca di Capri Leone e i comuni della Valle del Fitalia, dove non si ferma l’abbandono indiscriminato di rifiuti a margine della carreggiata.

Un brutto spettacolo, così come segnalato da un nostro lettore, cha ha documentato lo scempio con un video, soprattutto se si tiene conto del fatto che la spazzatura viene abbandonata in mezzo al verde, tra boschi e terreni coltivati. La nostra redazione si era già occupata della questione. In quell’occasione la micro discarica abusiva di immondizia indifferenziata aveva riguardato un tratto della stessa strada che ricade nel comune di Naso, mentre stavolta l’abbandono è avvenuto nel territorio di Mirto, in un punto, per altro, già sottoposto a sequestro, proprio per questo motivo. Come ha spiegato il sindaco, Maurizio Zingales, l’area era stata infatti attenzionata tempo fa, dopo la segnalazione della presenza dei rifiuti e l’amministrazione comunale aveva denunciato l’accaduto alla Procura della Repubblica di Patti, provvedendo poi a monitorare il sito con foto-trappole, seppure con esito negativo.

“Siamo a conoscenza del fenomeno” ha detto Zingales “Purtroppo non è la prima volta. Dopo una precedente segnalazione il comune aveva ripulito il sito, raccogliendo oltre 500 Kg di spazzatura indifferenziata, l’equivalente di quanto si raccoglie in una settimana sul territorio urbano, dove siamo riusciti a raggiungere, grazie alla collaborazione dei cittadini, picchi del 95% di raccolta differenziata. Oltre al danno economico, perché dobbiamo ricorrere ad interventi straordinari per ripulire aree come questa, con innegabile aggravio di costi per la collettività, c’è anche la beffa e il danno di immagine.” riferisce amareggiato il primo cittadino. “Non abbiamo nessuna intenzione di soprassedere e arrenderci al malcostume di alcuni automobilisti che attraversano questa e anche altre strade extraurbane e abbandonano i rifiuti, approfittando del fatto che le strade sono poco trafficate – aggiunge.

“Stiamo predisponendo tutti gli atti per dotare il territorio di un sistema di videosorveglianza che consenta un costante monitoraggio. Inoltre a breve sarà operativo anche il centro di raccolta comunale di Via S. Rocco, i cui lavori sono stati ultimati, così da consentire l’agevole conferimento dei rifiuti differenziati a coloro che ne abbiano necessità. Abbiamo anche allertato la ditta che gestisce il servizio di igiene ambientale per far bonificare la discarica in questione. Le operazioni saranno effettuate al completamento di alcuni passaggi burocratici propedeutici.”