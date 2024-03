Basket – Una grande Orlandina vince e convince contro Angri

Basta un primo tempo di grande intensità, sui due lati, all’Orlandina Basket per tenere a distanza e superare Angri nella terza giornata dei Play-in Gold. Alla Infodrive Area i paladini di coach Bolignano si impongono agevolmente contro i campani per 71-59, ben più di quanto dica il risultato finale e mantengono il primato in classifica in coabitazione con Ragusa, ieri vincete in casa contro Molfetta, prossimo avversario proprio dell’Orlandina.

Due triple di capitan Palermo nel primo quarto mettono subito le cose in chiaro e un altro canestro da tre punti di Jasaitis regala il 13-5 all’Orlandina al 5’ di gioco. Timeout degli ospiti che si rimettono subito in carreggiata, firmando anche il sorpasso, prima della reazione locale, guidata sempre da Jasaitis: primo quarto con i bianco azzurri avanti 21-14, dopo un 8-0 di parziale.

Il secondo quarto è quello che risulterà poi decisivo: l’Orlandina con Favali, Agbortabi e Gatti vola sulle ali dell’entusiasmo sino al +17: 31-14 al 15’, con Angri che trova il primo canestro del secondo quarto dopo 6’ di gioco. I biancoazzurri staccano un po’ il piede dall’acceleratore e alla pausa lunga l’Orlandina è avanti 38-25.

Si riparte e Angri cerca di rimettersi in gioco con due triple di Izzo e torna a -8, ma subito risponde Caridà con una bomba da nove metri che fa esplodere il palazzo. Quattro punti di Jasaitis strappano l’applauso del pubblico, Marini firma il +15 e la penultima sirena suona con la Infodrive avanti 57-43. Nell’ultimo quarto c’è il massimo vantaggio, con il più 20 siglato da due canestri di Favali al 34’. La partita virtualmente finisce qui: l’Orlandina controlla negli ultimi minuti e porta a casa meritatamente il match.