A Messina Sit-in contro il Ponte sullo Stretto, proteste e insulti. Audizione rinviata

Un sit in di protesta promosso dai comitati “No Ponte” è in corso da questa mattina davanti al municipio di Messina, dove si sta tenendo l’audizione dell”amministratore delegato della società Stretto di Messina Pietro Ciucci, che al suo arrivo in auto è stato accolto da fischi e lancio di carta igienica.

L’audizione è stata però posticipata, a causa delle proteste e degli insulti degli oppositori al Ponte all’interno di Palazzo Zanca. La commissione potrebbe riunirsi nel pomeriggio, con apertura soltanto alla stampa.

Tra i manifestanti anche l’ex sindaco Renato Accorinti: “Oggi ci saranno Ciucci e i rappresentanti delle multinazionali, – dice all’ANSA – loro fanno affari, non gliene frega niente dello Stretto di Messina. Quello che stanno facendo è un crimine contro l’ambiente, stanno devastando un posto così bello, con una biodiversità straordinaria”.