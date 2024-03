Santo Stefano di Camastra: inaugurato il nuovo centro antiviolenza dei Nebrodi, gestito dall’Associazione Co.tu.le.vi

Oggi, 16 marzo 2024, inaugurato ufficialmente il centro antiviolenza dei Nebrodi, da parte della Presidente dell’Associazione Co.Tu.le.vi. Dott.ssa Aurora Ranno, che avrà sede a Santo Stefano di Camastra, dove già era ubicato il locale sportello Antiviolenza Diana.

Il nuovo centro offrirà un supporto più ampio alle vittime di violenza, dando loro non solo ascolto, ma garantendo supporto psicologico e legale, anche durante il procedimento penale, dove saranno assistite dai professionisti che hanno reso la propria disponibilità.

La responsabile del centro antiviolenza sarà la Dott.ssa Psicologa Sibilla Spinnato Vega coaudiuvata dagli Avvocati Benedetto Beringheli e Maria Elena Micale, dalle assistenti sociali Dott.sse Giusy Maria Nigrelli e Marina Consentino oltre che dai volontari degli sportelli Diana.

La Presidente Aurora Ranno ha tenuto a sottolineare come il centro dovrà rivolgere il proprio servizio all’ intero territorio dei Nebrodi e che i professionisti della sede di Santo Stefano di Camastra dovranno cercare e trovare la collaborazione di quelli facenti parte degli altri Sportelli dell’ area di propria competenza.

Ha quindi preso la parola il Parroco della parrocchia San Nicolò di Bari di Santo Stefano di Camastra, Calogero Calanni, che ha sottolineato il valore di essere al servizio del prossimo.

Importante è stato l’ intervento di Sua Eccellenza il Prefetto Cosima Di Stani che si é soffermata sullo strumento educativo e non solo repressivo, dei maltrattanti affinché non commettano un nuovo reato.

Confortanti gli interventi del Comandante Provinciale dell’ Arma dei Carabinieri Colonnello Marco Carletti, del Comandante della Guardia di finanza nonché del Questore Annino Gargano, che hanno ribadito l’impegno delle Forze dell’ordine sul territorio, sottolineando l’importanza di poter contare su associazioni come la Co.tu.le.vi.

Il sindaco di Santo Stefano Francesco Re ha, quindi, ringraziato le autorità civili, militari e religiose presenti, i volontari per il loro impegno nonché i cittadini accorsi all’ inaugurazione.

È quindi intervenuto il Dott. Giuseppe Antoci che ha posto l’accento sulla necessità di avere il coraggio di non voltarsi dall’altra parte.

Al termine del suo intervento la Presidente Aurora Ranno lo ha nominato Presidente Onorario dei centri antiviolenza d’Italia della Co.tu.le.vi.

“Adesso ci rivolgiamo a chi in questo momento sta soffrendo per mano di un/una maltrattante, noi ci siamo e siamo pronti a percorrere con voi la via della Vostra libertà affrontando tutto e tutti.” ha dichiarato.