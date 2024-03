Brolo, ammnistrative 2024. La nota dell’ex sindaca e capo gruppo di opposizione Irene Ricciardello

Silenzio quasi assoluto – almeno in via ufficiale – a proposito delle prossime elezioni ammnistrative a Brolo, dove ancora nemmeno il sindaco uscente Pippo Laccoto ha sciolto la riserva sulla sua ricandidatura. Con una lunga nota sul tema delle elezioni comunali è intervenuta la ex sindaca di Brolo e attuale capogruppo all’opposizione, Irene Ricciardello.

“Sento il dovere di condividere alcuni pensieri e riflessioni che mi hanno guidata in questi giorni cruciali per il futuro di Brolo. Giorni in cui si sente parlare di liste, di elezioni, dove circolano nomi vecchi e nuovi. Innanzitutto, desidero ringraziare tutti coloro che mi stanno manifestando il loro sostegno e la loro fiducia, chiedendomi di candidarmi alla guida del paese. È un onore per me ricevere questo tipo di riconoscimento, ma allo stesso tempo è una grande responsabilità, per cui è importante essere sinceri e trasparenti riguardo alle intenzioni e motivazioni mie e del gruppo che rappresento.

Come donna impegnata in politica e come cittadina di Brolo, sento il dovere di mettere, come ho sempre fatto, al primo posto gli interessi e le necessità della comunità. Sono consapevole delle sfide e delle difficoltà che, pur sotto una patina dorata, il paese affronta quotidianamente: dalla gestione dell’ambiente e della cultura, alla viabilità, al turismo, alla solidarietà sociale.

È stato nostro dovere, all’opposizione, vigilare ma ora, sul futuro sviluppo del paese è tempo di agire con responsabilità, per migliorare la qualità della vita dei nostri concittadini e per il futuro di tutti. Al di là di quella che sarà la mia scelta personale su una possibile candidatura a sindaco, il mio impegno in politica, in favore della comunità brolese, non verrà mai meno. L’amore che nutro per Brolo guiderà sempre la mia vita politica.

La mia voglia di ascolto, di dialogo ed apertura volta al confronto è stata e sarà sempre il mio motore trainante. Apprezzo le tanti voci che, negli ultimi tempi circolano ponendosi come alternativa, ma ritengo che, in un momento particolarmente delicato per il nostro paese, sia fondamentale lavorare tutti insieme, compiendo scelte pacate, evitando repentini salti in avanti e mettendo da parte ogni ambizione personale.

È per questa ragione che rimango sempre disponibile a sostenere scelte condivise, in un contesto allargato e convergente, perché, come ho sempre sottolineato, l’unità della coalizione è essenziale per ottenere risultati significativi. È solo attraverso il lavoro di squadra e la collaborazione che possiamo sperare di dare una valida alternativa a chi non ha saputo rispondere alle esigenze del nostro paese. Per amministrare responsabilmente è necessario innato spirito di servizio, creare intese forti e unitarie, capaci di affrontare le sfide che ci attendono e di portare il cambiamento che Brolo merita.

Noi continueremo a lavorare seriamente per elaborare un programma politico concreto per la nostra amata Brolo, mettendo al centro delle nostre azioni il benessere e gli interessi della comunità. Concludo con un invito: uniamoci, lavoriamo insieme e lottiamo per il futuro libero del nostro paese. Siamo pronti ad affrontare le sfide che ci attendono e a costruire insieme un avvenire più luminoso e prospero per la nostra amata Brolo.