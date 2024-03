Taormina, quasi mezzo kg di marijuana in camera da letto. Arrestato 36enne

Negli scorsi giorni, nell’ambito di specifici servizi finalizzati alla prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti disposti dalla Questura di Messina, personale della Polizia di Stato, Ufficio Controllo del Territorio, del Commissariato di P.S. di Taormina, ha proceduto all’arresto di un giovane, disoccupato, incensurato, di anni 36, il quale presso la sua abitazione deteneva sostanza stupefacente del tipo marjuana.

Nel pomeriggio dello scorso 8 marzo, gli Agenti del Commissariato, in via Apollo Arcageta di Taormina, hanno proceduto al controllo su strada di due giovani intenti a dialogare confidenzialmente tra di loro.

Il forte stato di agitazione di uno di essi all’atto del controllo, unitamente all’esistenza di pregiudizi di polizia a carico di uno dei controllati, ha indotto gli operatori di polizia ad effettuare una accurata perquisizione personale estesa successivamente al motociclo in uso al più giovane dei sottoposti a controllo.

L’esito positivo del controllo, che ha consentito di trovare alcuni ricetrasmittenti e di sostanze stupefacenti, ha spinto gli agenti ad estendere la perquisizione all’abitazione di uno dei controllati. Qui, all’interno della camera da letto, sono stati trovati 405 grammi di marijuana ed una bilancia, verosimilmente utilizzata per la pesatura della sostanza.

Il giovane é stato, pertanto, tratto in arresto nella flagranza prr detenzione di stupefacente ai fini di spaccio e, come disposto dal Sostituto Procuratore della Repubblica di turno, é stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione. Successivamente, all’esito dell’udienza di convalida dell’11 marzo scorso, il G.I.P. presso il Tribunale di Messina – nel convalidare l’arresto – ha disposto la misura cautelare in carcere nei confronti dell’arrestato, che é stato tradotto presso la Casa Circondariale di Messina.