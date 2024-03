Gioiosa Marea: revocato un decreto ingiuntivo di oltre un milione di euro emesso a carico del comune

Il giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Bologna Pierangela Congiu ha dichiarato la propria incompetenza a favore del tribunale di Patti, revocando nel contempo il decreto ingiuntivo di oltre un milione di euro che il tribunale di Bologna aveva emesso a carico del comune di Gioiosa Marea.

Quest’ultimo, rappresentato dall’avvocato Natale Bonfiglio, aveva presentato opposizione contro Banca Sistema spa, rappresentata dall’avvocato Ezio Pugliese.

Risale all’1 febbraio dello scorso anno il decreto emesso dal Tribunale di Bologna su richiesta di Banca Sistema, quale cessionaria del credito vantato da Hera Comm srl; l’importo di circa 1.078.000,00 euro era il corrispettivo per la fornitura di energia elettrica in regime di salvaguardia negli anni 2018 e 2019.

L’avvocato Bonfiglio, per conto del comune di Gioiosa Marea, ha eccepito in via preliminare l’incompetenza per territorio del Tribunale di Bologna in favore del Tribunale di Patti, eccezione che il giudice ha ritenuto fondata, perché, la competenza territoriale spetta all’autorità giudiziaria del luogo in cui hanno la sede gli uffici di tesoreria, che sono a Gioiosa Marea o nel luogo dove è sorto il rapporto tra l’ente e l’azienda o anche dove ha avuto inizio l’esecuzione coincidente con l’erogazione dell’energia elettrica ai locali comunali.

Accolta l’eccezione di incompetenza territoriale, ne è seguita la nullità del decreto ingiuntivo di oltre un milione di euro che era stato emesso a carico del comune di Gioiosa Marea.