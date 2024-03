Milano: al giornalista stefanese Alessio Ribaudo il riconoscimento “Siciliano Lombardo dell’anno”

Sarà consegnato domani sera, venerdì 15 marzo 2024, alle ore 18.00 a Milano presso il Teatro “Alfredo Chiesa” di via S. Cristoforo n.1 nel contesto della manifestazione “La Serata siciliana in Lombardia ” organizzata dalla Federazione delle Associazioni Siciliane in Lombardia – F.A.Si. il riconoscimento “Siciliano Lombardo dell’anno” per il 2023 assegnato al giornalista stefanese Alessio Ribaudo.

Il cronista della redazione interna de il “Corriere della sera”, nato e cresciuto a Santo Stefano di Camastra, é stato scelto per le sue inchieste sulla mafia dei Nebrodi e per l’impegno a diffondere la cultura della legalità nonché per la continua attenzione ai temi della tutela dei diritti fondamentali dei cittadini senza aver mai rescisso il legame con la sua terra di origine, Santo Stefano di Camastra, la provincia di Messina e soprattutto la Sicilia, pur nel suo essere un milanese e un lombardo d’adozione.

L’evento, giunto alla ottava edizione, si prefigge di riunire in una serata culturale ed aggregativa le Associazioni siciliane in Lombardia, con lo scopo di tenere vivi i legami delle proprie origini ma anche di rinsaldare i rapporti, gli ambiti di residenza coinvolgendo le rispettive istituzioni regionali e comunali ed è stato patrocinato dal Consiglio regionale della Lombardia e dal comune di Gagliano Castelferrato (EN).

Prevista l’esibizione della Compagnia teatrale San Cipriano con la regia di Laura Moruzzi in monologhi e atti unici di Luigi Pirandello (L’altro figlio – monologo finale e Il Berretto a sonagli), Molière (Don Giovanni – scena II dall’atto I), Pinter (Il Guardiano) e di Eduardo De Filippo (Pericolosamente), che per l’occasione presenterà quattro monologhi e un atto unico. Nel corso della serata ci sarà, come detto la premiazione del siciliano/lombardo dell’anno 2023.

A seguire la premiazione del Circolo Culturale Siciliano di Garbagnate Milanese come associazione dell’anno 2023 della federazione per il suo quarantennale impegno sociale, culturale e civile in Lombardia.

Concluderà la serata l’esibizione del Gruppo Folkloristico “Sicilia Nostra” di Garbagnate Milanese.