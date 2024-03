La Volley 96 Milazzo non conosce ostacoli, brave le ragazze della Pallavolo Oliveri – Video

Nella 2^ giornata di ritorno, del campionato di serie D/F, continuano a vincere le prime tre della classe con lo stesso risultato di 3-0.

La Volley 96 Milazzo stende la Team Volley Messina e mantiene il primo posto a quota 40.

Le immagini sono riferite alla gara tra la Pallavolo Oliveri e l’Open Club Sport, il team di Mister Di Mauro, vince una gara non semplice, 25/20 – 27/25 – 25/12 i parziali finali, le ragazze di Oliveri sono state brave a mantenere alta la concentrazione nei momenti topici del match e conquistare una vittoria che gli consente di mantenere il 2° posto a quota 36.

Al terzo posto, distanziata di soli due punti, la Liberamente Aci Catena che tra le mura amiche sconfigge la Nebrodi Volley.

Con la sconfitta per 3-1 della Galpe Volley contro la Planet Lombardo diventa sempre pià interressante la lotta per conquistare il quarto posto utile per la promozione, visto che la classifica vede: Galpe Volley a 28 punti e Nebrodi Volley e Planet Lombardo 27.

Sugli altri due campi vince la New Randazzo per 3-2 con il Giardini Volley e la Papiro contro l’Academy Catania per 3-0.

Nel prossimo turno la capolista Milazzo osserverà il turno di riposo, mentre la Pallavolo Oliveri giocherà a Messina contro la Team Volley, settima a quota 23, che per rimanere incollata al treno della quarta posizione deve cercare di vincere il delicato match.