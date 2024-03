Barcellona Pozzo di Gotto: Dal 1 al 5 luglio il Milan Academy Junior Camp – Video/Intervista

Sarà il D’Alcontreas di Barcellona Pozzo di Gotto ad ospitare il Milan Academy Junior Camp, unico appuntamento in Sicilia per giovani calciatori da 5 a 16 anni.

L’evento si svolgerà dal 1 al 5 luglio ed è organizzato dall’Academy Barcellona con la supervisione di Ignazio Costa.

Cinque giorni di attività che si fondano sul metodo integrato Milan che privilegia, oltre alla tecnica calcistica, l’aspetto relazione e l’educazione dei giovani calciatori che lavoreranno con Gianfranco Pusceddu, Danilo Tedoldi, Massimo Sucic e Marco Sansonetti, tutti allenatori qualificati della galassia rossonera.

I Milan Junior Camp sono organizzati per far sognare in grande e far crescere da campioni i ragazzi partecipanti. Partecipare significa entrare a far parte di un mondo unico, tutto da scoprire e vivere da protagonista.